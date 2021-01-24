(ARIZA SHOW CANLI İZLE) Yeni bölüm Arıza tek parça yayın izle kesintisiz

A RIZA 24 OCAK PAZAR CANLI İZLE

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Yeni bölüm Arıza 19. bölüm Pazar günü 24 Ocak tarihinde ShowTV ekranlarında yayınlanacak. Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Arıza dizisi 19. bölümünde de izleyiciyle buluşacak. Arıza yeni bölümünde Ali Rıza karakterinin başına gelenlerin anlatıldığı dizide 19. bölüm ShowTV'de televizyonda yayınlanacak. Konsorsiyumun Burak'a kestiği raconun ne olduğu ise büyük merak uyandırıyor. Arıza dizisi izle, Arıza dizisi nerede çekiliyor?Ali Rıza için telaşlanan Halide'nin korku dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda Burak, olanlar yüzünden abisi Murat'tan hesap soruyor. Ali Rıza ve Halide'nin bulunduğu araca saldırı düzenlenmesi gerilimi giderek artırırken, Burak'ın "Baba" diye haykırışı akıllara "Fuat Ersoylu'ya ne oldu?" sorusunu getiriyor.Ali Rıza apar topar Halide'yi hastaneye yetiştirir. Haberi alan Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler. Burak ise Ali Rıza'dan önce Numan'a ulaşmak ister ama başarılı olamaz çünkü Ali Rıza, Numan'ı yakalamış ve öldürmüştür.Oğlundan bir türlü haber alamayan Fuat ise konsorsiyumu toplar, Haşmet'le Ali Rıza'nın oğlunu öldürmüş olabileceğini söyler. Ali Rıza ise toplantıya gelir ve Burak'ı Fuat'ın önüne atar çünkü Burak yaptığı her şeyi itiraf etmiştir. Bunun üzerine konsorsiyum Burak'ı idama mahkûm eder. Fuat oğlunu bu ölümden kurtarmak için bir plan yapar fakat plana sürpriz bir şekilde Ali Rıza dâhil olur.Yeni bölümüyle Arıza son bölümü 17 Ocak Pazar günü yayınlanacak 18. bölüm ve izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Arıza son bölüm izleyiciler tarafından çok sevildi ve her haftanın sonunda yani pazar günler yeni bölüm ekranlara geliyor. Yeni bölümde bir çok ilginç detay izleyicilere aktarılacak ve Arıza dizisi yeni bölüm ne zaman saat kaca hangi kanalda detayları son bulacak.Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen Arıza dizisi İstanbul'da Çamlıca tepesi, Ortaköy sırtları, Üsküdar ve Beykoz gibi ilçelerde çekiliyor.Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza son bölüm Ali Rıza ve Haşmet'in restleştiği tanıtımda Halide olanların sebebini sorguluyor. Ali Rıza'yı tehdit eden Haşmet'in, Fuat'ın yanına gitmesi dikkat çekerken Fuat, Ali Rıza ve Muzaffer'in sırrını öğrenmeye adım adım yaklaşıyor.