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Ariza: "Russ, takas olduktan 20 dakika sonra beni aradı!"

Los Angeles Lakers forveti Trevor Ariza, Russell Westbrook'un Lakers'a takas olduktan 20 dakika sonra kendisini aradığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Trevor Ariza, Russell Westbrook'un Lakers'a takas olduktan 20 dakika sonra kendisini aradığını söyledi.

Serbest oyuncu dönemi başladığında, en son 2008-09 sezonunda formasını giydiği Lakers ekibi ile ilk sözleşme imzalayan isim, tecrübeli oyuncu Ariza olmuştu.

36 yaşındaki oyuncu, Westbrook'un Lakers kararında nasıl büyük rol oynadığını şu şekilde anlattı:

"Komiktir, çünkü Russ takas edildikten 20 dakika sonra beni aramıştı. Bana memleketine döndüğü için mutlu olduğunu mu, yoksa beraber akşam yemeği yemek istediğini söylemek için mi aramıştı, bilmiyordum. Sadece arayıp, 'Ne yapıyorsun? Neredesin? Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım.' falan dediğini hatırlıyorum. O andan itibaren bu şekilde irtibatımızı sürdürmüştük ve sürekli iletişim halindeydik. O sayede buraya gelmiş oldum."

Ariza, kendisini Lakers'a geri götüren başlıca sebebin aslında çocukları olduğunu sözlerine ekledi:

"Ama dürüst olmak gerekirse takıma dönmemdeki en büyük sebebin, çocuklarımın son üç yıldır burada olmaları olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sürekli farklı yerlere gidip geliyordum ve artık bir araya gelmek istiyorduk."

Ariza, Miami Heat ve Lakers'ın forma giyebileceği tek iki takım olduğunu da ayrıca belirtti.


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