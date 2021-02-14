Arıza Pazar yeni bölüm izle 14 Şubat Pazar tek parça kesintisiz

A RIZA 22. BÖLÜM İZLE SHOW TV İÇİN

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Ali Rıza İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Arıza yeni bölüm 22. bölüm izle Show TV'de ekran başında hayranları tarafından bekleniyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde oynadığı Arıza son bölüm ile birlikte yeni bölüm izle 22. bölüm hangi kanalda saat kaçta detayları ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Arıza 14 Şubat Pazar günü canlı yayın ShowTV yayınında Yeni bölüm Arıza 22. bölüm Pazar günü 14 Şubat tarihinde ShowTV ekranlarında yayınlanacak. Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Arıza dizisi 22. bölümünde de izleyiciyle buluşacak. Arıza saat kaçta ne zaman, Arıza son bölüm izle canlı, Arıza 14 Şubat 2021 Pazar saat kaçta hangi kanalda detayları haberimizden okuyabilirsiniz.Arıza 22. Bölümünde Halide'nin güzel sesiyle "Farketmeden" adlı parçayı seslendirdiği tanıtımda Ali Rıza ile birbirlerine olan aşk dolu bakışları büyük beğeni topluyor. Ali Rıza'nın evlilik teklifi heyecanla beklenirken, aşık çiftin yarın akşam ekrana gelecek romantik anları büyük merak uyandırıyor.Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen Arıza dizisi İstanbul'da Çamlıca tepesi, Ortaköy sırtları, Üsküdar ve Beykoz gibi ilçelerde çekiliyor.Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza son bölümünde Ali Rıza İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.