Ariza, oğlunun velayet davası yüzünden sezonda forma giyemeyecek

Portland Trail Blazers oyuncusu Trevor Ariza, NBA'in Orlando'daki sezona geri dönüş planına katılmamayı seçti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Ariza'nın, 12 yaşındaki oğlu hakkında bir velayet davasına karıştığını bildirdi. Ariza'nın oğlunun annesinin, NBA'in Orlando'daki ekiplerin karantinası sırasında mahkeme emriyle bir aylık bir ziyaret süresi vermeyi seçmesinin, Ariza'yı sezona devam etmek için oynamak yerine, partner sorumluluklarını seçmek zorunda bırakmasına sebep olduğu açıklandı.



Ariza, geçtiğimiz yaz Sacramento Kings ile iki yıllık 25 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Kings, Ariza'yı Ocak ayında Portland Trail Blazers'a takas etmişti.



