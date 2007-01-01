Ariza: "Lakers'ı değil, Clippers'ı istemiştim"

Trevor Ariza, 2007'de Los Angeles Lakers'a değil, LA Clippers'a takas edilmek istediğini söyledi.



Lakers, Ariza'nın büyük ölçüde katkılarıyla 2009 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı. Ancak Ariza, Lakers'a takas edilmeden önce Clippers'a gitmek istediğini söylemiş.



16 yıllık NBA veteranı, yakın zamanda Quentin Richardson ve Darius Miles ile birlikte 'Knuckleheads' podcast'ine katıldı ve Los Angeles'a Orlando Magic'ten bir takasla gelmesi de dahil olmak üzere bir dizi konuyu tartıştı.



"İlk şunu düşündüm, anneme geri döneceğim! Biraz garipti… Lakers için pek oynamak istemiyordum, Clippers için oynamak istiyordum. Orlando GM'ine o zaman söylemiştim. İstediğim buydu. Bunun için çok heyecanlanmıştım. 'Clippers'a gitmek istiyorum' dedim ve 'Birkaç gün içinde sana haber vereceğim' dedi. Sonra, ertesi gün, 'Seni Lakers'a takas ediyoruz.' dedi.



"Bunu asla unutmayacağım. Keyon Dooling ile alışveriş merkezindeydim. Etrafta dolaşıyorduk ve bir telefon aldım, "Evet, seni LA'e takas ettik.'"



"Soğukkanlılığımı korumaya çalıştım. Adam 'Lakers' diyor. Asla oynayamayacağım."



LAKERS, O KADROYLA FİNALE ÇIKMIŞTI



Ariza, kariyerinin bu noktasında önemli bir oynama süresi elde etmek için mücadele etmiş ve New York Knicks ve Magic ile ilk üç sezonunda maç başına 18 dakikada sadece altı sayı ortalama yakalamıştı. Şampiyonluk adayı bir takıma gittiği için, maç zamanını yürütmeyi daha da zorlaştıracağını düşündü.



O zamanlar Lakers, Kobe Bryant, Lamar Odom, Andrew Bynum ve Derek Fisher beşine sahipti, ancak hala şampiyonluk düzeyindeki kadrosu için iyileştirmeler peşindeydi. Kasım ayının başlarında Maurice Evans ve Brian Cook karşılığında Ariza'yı takas etmişlerdi. Daha sonra Kwame Brown, Javaris Crittenton, Aaron McKie, 2008 ilk tur seçimi, 2010 ilk tur seçimi ve Marc Gasol'ün hakları karşılığında Pau Gasol'u almışlardı.



O Lakers kadrosu, NBA Finalleri'ne gitmiş, ancak Boston Celtics'e elenmişti.



CLIPPERS, İYİ DURUMDA DEĞİLDİ



Clippers, All-Star Elton Brand'in Ağustos antrenmanında aşil tendonundan sakatlanması sonrasında Corey Maggette, Chris Kaman, Sam Cassell ve Cuttino Mobley'den oluşan bir kadroya sahipti. O sezon sadece 23 maç kazanmış olan Clippers, Ariza'ya yeteneklerini sergileme fırsatı sunabilirdi.



Daha sonra, Clippers'ın birkaç yıl sonra 2013'te Ariza için Caron Butler ile takas yapmayı tartıştığı ortaya çıktı, ancak daha sonra takım sahibi Donald Sterling, ekibin kimyasını karıştırmak istememişti.



Ariza, Lakers'ın 2009 şampiyonluğu takımının büyük bir parçasıydı ve sonrasında Houston Rockets ile beş yıllığı 34 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



