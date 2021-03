Ariza: "Heat'te oynamayı hep istemişimdir"

Miami Heat'in yeni oyuncusu Trevor Ariza, her zaman Heat ile oynamayı arzu ettiğini söyledi.



Ariza, NBA kariyerinde oynayacağı 10'uncu takım olacak Heat'in, Doğu Konferansı finallerine çıkmasında yardımcı olabileceğine inandığını belirtti.



"Her zaman bu takım için oynamak istemişimdir. Her zaman olmak istediğim bir yerdi. Ailemin çoğu burada, bu yüzden heyecan verici. Ben çıkıp oynamaya hazırım. Buranın benim tarzıma çok uyumlu olduğunu hissediyorum. Son derece çalışkan biriyimdir ve ne görürseniz onu alacaksınız."



Ariza, maskeler, testler ve güvende kalmanın diğer yolları hakkındaki yeni NBA politikalarını öğrenme sürecinde olduğunu da sözlerine ekledi:



"Ne yapmam gerektiğini tam olarak bilmemi sağlıyorlar. Oyuncular bir araya gelip burada yaptıkları ile ilgili beni bilgilendirme konusunda harikaydılar."



Ariza, 11 kez işlem gördüğü kariyerinde 10.5 sayı, 4.8 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı. 2004 NBA Draftı'nın ikinci turunda New York Knicks tarafından draft edilen Ariza, ardından Orlando, Los Angeles Lakers, Houston (üç kez), New Orleans, Washington (iki kez), Phoenix, Sacramento, Portland, Detroit, Oklahoma City ve Miami ile ya imza atmış, ya da bu ekiplere takaslanmıştı.