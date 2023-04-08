Eski NBA oyuncusu Trevor Ariza'nın bir zamanlar sahip olduğu müsrif yaşam tarzını artık karşılayamadığı ve daha düşük nafaka ödemeleri talep ettiği bildirildi.



RadarOnline'da yer alan habere göre 37 yaşındaki Ariza, artık görüşmediği eşi Bree Anderson'ın evlilik sürecinde alıştığı lüks hayat tarzını sürdürmek için kendisinden yeterli miktarda nafaka ödemesi talep ettiği bir boşanma sürecinden geçiyor.



Artık aylık bir geliri olmadığını iddia eden Ariza, NBA'den bir defaya mahsus aldığı 418 bin dolarlık toplu ödeme artı kiraladığı bir mülkten aldığı 4 bin dolarla hayatını idame ettirdiğini söyledi:



"Artık işsiz olduğum ve eski yaşam tarzımı sürdüremediğim için aylık giderlerimi kısma sürecindeyim."



Ariza, aylık giderleri arasında mortgage için 13 bin dolar, diğer oğlu için 13 bin dolar nafaka, birkaç araç için 14 bin dolar ve "diğer" şeyler için 19 bin dolar harcadığını belirtti.



"Diğer" şeylerin ise, kişisel asistanına ödediği ücret, çocukları için basketbol eğitimi, masajlar, boks dersleri, kişisel bakım ve kız arkadaşına verdiği 2.500 dolardan oluştuğu kaydedildi.



Bu yıl sadece 61 bin dolar kazandığını iddia eden ve çeşitli yatırımları bulunan Ariza, yaklaşık 20 yıllık profesyonel basketbol kariyerinde 115 milyon doların üzerinde para kazanmıştı.



Ariza'nın eşi Anderson'ın, Ariza'nın nafakasının kendisine bir malikane, lüks arabalar, özel personel ve daha fazlasını sağlamaya yetecek kadar olmasını istediği bildirildi.



Anderson'ın ayrıca Ariza'ya karşı, haber vermeden evine geldiği ve kendisini yıllarca darp ettiğini iddia ettiği için bir yasaklama emri çıkardığı belirtildi.



Ariza'nın tüm suçlamaları reddettiği ve ilişkilerinde istismarcı partnerin Anderson olduğunu belirttiği ise kayıtlata geçti.





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