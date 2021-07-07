Yunan ligini 2. sırada tamamlayan Aris kulübünün, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'e yaptığı teklif belli oldu.



1,5 Milyon Euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin ardından Yunan kulübünün Türkmen'e teklif ettiği maaşta ortaya çıktı.



Yunanistan'da yayın yapan sportife.gr'nin haberine göre Aris Kulübü, Hüseyin Türkmen'i takımda görmek istiyor. Hatta, Hüseyin Türkmen'de Aris'e gitmeye yeşil ışık yaktı. Ancak Trabzonspor oyuncuyu bırakmak istemiyor.



Aris kulübünün Hüseyin Türkmen'e yıllık 400 bin euro artı bonuslar teklif ettiği kaydedildi.



Yunan medyasında görüşmelerin sürdüğü eğer sonuç alınamazsa kulübün farklı bir isme yöneleceği de kaydedildi.







