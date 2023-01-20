Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı'da Arife teyze bulundu mu?

ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?

Ekranların en çok izlenen ve Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin 17 Aralık'ta kaybolması gündeme geldi. Arama çalışmalarının devam ettiği soruşturmada, aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan hakkında ortaya çıkan detaylar izleyenleri bir hayli sinirlendirdi. Peki, Arife teyze bulundu mu? Arife Gökçe öldü mü, kim öldürdü? İşte detaylar....Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konuda Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Şüpheli Sinan Sardoğan'a tutuklandığı esnada Arife Gökçe'nin nerede olduğu da kendisine soruldu. Sinan Sardoğan, 'bilmiyorum' yanıtını verdi. Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, bir anda kaybolmuş ve kendisinden bir süredir haber alınamıyordu.Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolmasından baş sorumlu kişi olarak sorgulanıyordu. Arife Gökçe ise henüz bulunamadı.Emniyet güçleri konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor.Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tutuklanan Sardoğan mahkemedeki ifadesinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasını kabul etmedi. Suçun işlendiği tarihte İstanbul'da olmadığını ve suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.4 Ocak tarihinde yayınlanan programda Arife Gökçe'nin kaçırılması konusu işlendi. Şüpheli konumunda olan Sinan Sardoğan üzerine gelinmesi üzerine Anlı'ya, "Adamı sinirlendirme Müge Hanım" diye hakarette bulundu.Programda Sinan Sardoğan hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını sorulunca Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife teyzeye tecavüz ettiklerini öne sürüldü. Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini söyledi.