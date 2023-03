Arif Kocaman: 'F.Bahçe'yi unutamam'

Sakaryaspor altyapısında yetişen ve geçen sene devre arasında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a transfer olan 19 yaşındaki genç stoper Arif Kocaman, açıklamalarda bulundu.



Teknik Direktör Çağdaş Atan tarafından ilk kez ligin 6.haftasında Antalyaspor maçında 90 dakika forma şansı bulan Kocaman, başarılı performansının ardından geçtiğimiz yılın eylül ayında, Ümit Milli Takım kadrosuna davet edildi. Süper Lig'in 24.hafta maçında Kadir Has'ta konuk ettikleri Fenerbahçe mücadelesinde 90 dakika sahada kalan ve 1 gol kaydeden genç stoper, hedefleriyle ilgili konuştu.



Genç futbolcu, teknik direktör Çağdaş Atan için, "Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Ön hazırlığı da olan bir oyun. Çağdaş hoca bunu çok iyi yapan birisi." şeklinde görüş bildirirken, hocasının Avrupa'da kupalar kazanabileceğini ifade etti.



"FUTBOLA BAŞLADIĞIMDA FORVET OYNUYORDUM"



1) Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Tuncay Şanlı gibi önemli isimlerin çıktığı Sakaryaspor altyapısında yetiştin. Futbola başlama hikayeni anlatır mısın? Türk futboluna damga vurmuş isimlerin yetiştiği Sakaryaspor altyapısıyla ilgili neler söylemek istersin?



Aslında futbola Tavşanlı Linyitspor'da başladım. Ben 10 yaşındayken antrenörler o dönemde taramalar yapıyorlardı ve bizim Demirbilek Köyüne de geldiler. Aslında seçmeler 2002 doğumlulara kadardı ancak 2003 doğumlu olarak ben de katıldım. Hatta forvet oynuyordum. Sonrasında hocalar beni çok beğendi ve takıma katıldım. 4 yıl sonra Sakaryaspor'a seçmelere gittim ve seçildim. A takıma yükseldim. Benim için küçük yaşta çok önemli tecrübeydi. Ailemden uzak kaldım ama o da bana daha çok sorumluluk verdi. Sakaryaspor benim için çok önemli. Sakarya da hayatımda önemli bir yere sahip. O nedenle 54 numaralı formayı giyiyorum.



2) Kayserispor'a transfer sürecinde neler yaşandı? Kayserispor haricinde ilgilenen kulüpler var mıydı?



O dönemde Kayserispor ciddi bir şekilde ilgilenmişti. Sakaryaspor ile Antalya'da kamptaydık ve menajerim teklif geldiğini iletti. Zaten istekliydi kulübüm. Transferim hızlı gelişti ve bitirdi.



"BELKİ SEZON BAŞINDA BİZE OLAN BAKIŞ AÇISI FARKLIYDI AMA ÖNEMLİ PUANLAR TOPLADIK"



3) Süper ligde 35 puanla 7.sırada bulunuyorsunuz. Takım olarak hedeflerinizden bahseder misin?



Maç maç bakıyoruz. Belki sezon başında bize olan bakış açısı farklıydı. Ama biz oyunumuzla ve başta iyi bir takım olarak önemli puanlar topladık. Yolumuza devam ediyoruz. Oyunumuzdan keyif alıyoruz. Bu motivasyonla yolumuza devam edeceğiz.



4) Ligde oynadığın ilk 2 maçından sonra Ümit Milli Takım kadrosuna çağrıldın. Milli takım duygusu başta olmak üzere A Milli Takım hedeflerinle alakalı neler söylemek istersiniz?



Ümit Milli Takıma çağrıldığımda çok heyecanlandım. Sabah milli takım açıklanmış ancak ben milli takım grubuna eklediklerinde öğrendim. Çok heyecanlanmıştım. A Milli Takım hedefim tabii ki var. Ama bu iş çalışmaktan ve özel hayatınıza dikkat etmekten geçiyor. Süper Lig'de forma giyiyorum, mili takıma çağrılıyorum. Bunun sorumluluğunu da almam lazım. Hazır olduğumda A Milli Takım'dan da davet gelirse büyük bir mutluluk olur. Hemen ailemi ararım. Çünkü onların emeği büyük.



"ÇAĞDAŞ HOCAYI AVRUPA'DA TAKIM ÇALIŞTIRIRKEN VE KUPALAR KAZANIRKEN GÖREBİLİRİZ"



5) Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Hayallerimiz bütçelerimizden büyük" şeklindeki felsefesiyle Kayserispor'da göreve başladı. Çağdaş Atan'ın potansiyeli ile ilgili neler söylemek istersin? Kendisini bir gün Avrupa'da takım çalıştırırken görebilir miyiz?



Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Ön hazırlığı da olan bir oyun. Çağdaş hoca bunu çok iyi yapan birisi. Ayrıca bir defans oyuncusu olduğu için zaten benim ona olan ilgim iki kat daha fazla. Daha çok şey öğrenmek istiyorum. Hatam olursa hep uyarsın istiyorum. Oyuncusuyla iletişimi çok iyi. Zaten oynadığımız oyun ve skorlara da bu yansıyor. Çağdaş hocayı Avrupa'da da takım çalıştırırken ve ülkemizde kupalar kazanırken de görebiliriz. Her şeyden önce iyi bir insan o yüzden başarıyı hak ediyor.



"KENDİME GÜVENİYORUM. İLERİDE PREMIER LİG VE SERIE A'DA OYNAMAK İSTİYORUM"



6) İleride hangi ligde oynamak istersin? Mantalitene ve fizik gücüne uygun olarak hangi ligleri kendine yakın görüyorsun?



Premier Lig ve Serie A'da oynamak istiyorum. İngiltere'deki futbolun hızı, temposu ve tekniği çok iyi. Burada hazır olduğum gün mutlaka o şansımı deneyeceğim. Saha içinde sakin bir oyuncuyum. Kendimi en iyi hissettiğim an, sahaya çıkıp topla oynadığım an. O yüzden kendime güveniyorum ve mutlaka o şansı yakalayıp İngiltere'ye gitmek istiyorum. Serie A'yı da çok beğeniyorum. Oradaki defansif oyunlar, kurgular çok farklı. Onu denemek de farklı olabilir.



"AYMERIC LAPORTE'U ÇOK BEĞENİYORUM, MAÇLARINI İZLEMEYE ÇALIŞIYORUM"



7) Sol ayaklı stoper konusunda Türk ve dünya futbolunda sıkıntılar var. Sol ayaklı stoper olarak ne düşünüyorsun? Ayrıca çalışırken özel olarak takip ettiğin bir stoper bulunuyor mu?



Aymeric Laporte'u çok beğeniyorum. Onu takip ediyorum. Maçlarını izlemeye çalışıyorum. Sol ayaklı stoper eksiği dünyada da çok çok fazla ama günün sonunda başarı çalışmaktan geçiyor. Çalıştıkça sorumluluğun artıyor ve daha çok çalışıyorsun. Hedeflerim ve kurduğum hayaller için ben de sürekli çalışıyorum. O seviyelerde oynamak kolay değil.



"İLK GOLÜMÜ ATTIM, BÜYÜK HEYECAN YAŞADIM. BELKİ DE HİÇ UNUTAMAYACAĞIM BİR ANDI"



8) Fenerbahçe maçı hakkında neler söylemek istersin? Ligin en çok gol atan takımına karşı zorlu bir mücadele verdiniz. Ayrıca maçta 1 gol kaydettin. Duygularını anlatır mısın?



Ülkemizin içinde bulunduğu bu atmosferde maçlara konsantre olmak çok zor ama hayat devam ediyor. Zor bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Aslında pozisyonlara da girdik. İlk yarı skoru lehimize çevirseydik istediğimiz sonucu alabilirdik, olmadı. İlk golümü attım. Büyük bir heyecan yaşadım. Kelimelerle anlatılamaz. Belki de hiç unutamayacağım bir andı. Kazansak ya da puan alsak inanılmaz bir gün olurdu. Bu yıl güzel bir sezon geçiriyoruz. İyi bir takım olduk. Ben de oynayabildiğim kadar maç oynamak istiyorum. Genç yaşımda ne kadar çok tecrübe kazanırsam o kadar ileri gidebilirim.





