Arıcan: 'Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz'

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi artistik cimnastik branşında temsil edecek milli sporcu Ferhat Arıcan, "Olimpiyatlarda işimizi en iyi şekilde yaptıktan sonra finale kalmak ve cimnastik ülkesi olma yolunda ilk adımı atmak istiyoruz." dedi.



Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalyayla önemli bir başarı elde eden Arıcan, AA muhabirine, madalya sayısını arttırmayı ve takım olarak yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istediklerini söyledi.



Takım olarak ilkleri başarmak istediklerini söyleyen Arıcan, Türk cimnastiğinde takım halinde olimpiyat oyunlarına giden ilk takım olduklarını kaydetti.



İlklerin ekibi olarak yeni başarılara imza atmak istediklerini belirten Arıcan, "Bu takımın kaptanı olduğum için çok mutluyum. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Olimpiyatlarda işimizi en iyi şekilde yaptıktan sonra finale kalmak ve cimnastik ülkesi olma yolunda ilk adımı atmak istiyoruz. Paris'te bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tokyo'da tarihi bir madalya kazandım, takımla birlikte bu madalyanın üzerine koymayı hedefliyoruz. Bizden sonraki sporcuların daha başarılı olmalarını umut ediyor ve bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.



"Bronz madalya benim için altın değerindeydi"



Göztepe Spor Kulübünde yaklaşık 7 yıldır cimnastik şube başkanlığı yaptığı hatırlatan veren Arıcan, tecrübeleriyle binlerce sporcunun hayatına dokunmaya çalıştığını vurguladı.



Olimpiyatların sporların zirvesi olduğunun altını çizen Arıcan, "Olimpiyat madalyaları alındığında o spora olan ilgi artıyor. Kazandığım bronz madalya benim için altın değerindeydi. Yolda beni gören çocukların 'Ferhat ağabey seni izledikten sonra cimnastiğe başladım' demeleri benim için çok kıymetli. Cimnastik branşını bu aşamaya hep beraber taşıdık. Çocukların spora başlaması, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesi aldığımız madalyalardan çok daha değerli. Tüm tecrübelerimi çocuklara, gençlere aktarmak ve olimpiyat oyunlarına yeni sporcular yetiştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.





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