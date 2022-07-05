Arguvan-Malatya... Büyük plan!

400 milyon TL borçla Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmaması akıllara "sarı kırmızılı kulüp gözden mi çıkarıldı?" sorusunu getirdi. Kurtarılması için hala çok geç kalınmayan Yeni Malatyaspor'u hayata döndürmek için tek başına mücadele veren teknik direktör Cihat Arslan, Arguvan Belediyespor üzerinden yapılan planların tutmama ihtimalini gündeme taşıdı.



"BİRİNİ YOK EDEREK BİRİNİ YERİNE KOYMA FİKRİNE KARŞIYIM"



Arslan, çöküşü önlemeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Şu plan bence yanlış, 3.Lig'den bir takım alacağız 40-50 trilyon harcayacağız, şampiyon olup olmayacağı belli değil. 2.Lig'e çıkacaksın, "50-60 milyon harcarız, biz bir daha şampiyon oluruz." Bizim bulunduğumuz lige geleceksiniz. 120-130 trilyon harcayacaksınız ve bunun garantisi de yok. Geçmişte 100-150 trilyon harcayan takımlar buraya gelemedi. Daha az maliyetle bu takımı bulunduğu yerden bir üste çıkarma şansımız varken, diğer takımları yine pilot takım yapalım. Kardeş, bizi besleyen takım olsun bizde onları kendi çocuklarımız ve hocalarımızla besleyelim.



Ama "Bu kulübü yok edelim, yeni bir kulüp yeşertelim" denilirse, Marmaris'te yanan ormanlar gibi 30 sene geçer. Bu halk ve sporseverler için kaybedilen büyük bir zaman demek. Bunu çok mantıklı bulduğumu söyleyemiyorum. Bu düşüncesi olanlara da yanlış bulduğumu söylemek istiyorum. 20 sene önce antrenörlük kursum Malatya'daydı. Tabii o zamandan buyana çok gelişti, güzelleşti. Şehir anlamında çok artılar getirdi. Malatyalılar, İstanbul'da ticaret noktasında en tepe noktadalar. Hem ticari zekâları hem de Anadolu insanı olarak çok cesurlar.



İnşallah onu Malatya'nın içine ve takımada yansıtırız. Ben Arguvan'a karşı değilim. Çıktıkları için çok sevinçliyiz, keşke Yeşilyurt'ta düşmeseydi. O zaman daha çok spor şehri oluruz. Kendi çocuklarımız daha çok imkân ve forma bulur. O da aslında Yeni Malatyaspor'u besler. Keşke etrafımızda alt liglerde 3-4 tane daha takım olsa, kendi çocuklarımız oralarda oynasa ve oradan Yeni Malatyaspor'a ulaşsalar. Ben bunu destekliyorum, onların karşısında değilim ama birini yok ederek birini yerine koyma fikrine karşıyım. İnşallah haddimi aşmamışımdır, bu benim özgür fikrim" diye konuştu.



Sarı kırmızılı kulüpte çalışan personelin 5 aydır maaşlarını alamadıklarını hatırlatan Arslan, "Ben şunu söylüyorum; bir bayram geçti, ikinci bayramda futbolcuları da gözden çıkarabilirsiniz. Ama bizim personelimiz var ve 5 aydır maaş almıyor. Bu insanlarda bayram kutlayacak. Kimi ev sahibiyle problem yaşıyor kimi çocuğu okula sorun yaşıyor kimi çocuğu şehir dışında okuyor sorun yaşıyor. Ömür Bey'e de teşekkür ediyorum. Esenlik Genel Müdürlüğümüz en azından bizi aç bırakmıyor. Tesislere erzak yardımı yapıldı. Birkaç eksiğin giderilmesi noktasında ricalarımız oldu. O noktada da destekleri oldu. Futbolcular aç susuz kalmasın diye bir şeyler yapacaklar. Bu durumdayız" diye konuştu. (Bu Sabah Malatya)





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