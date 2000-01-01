Arenas'tan, Harden'ın oyun stiline eleştiri!: "Sorun kimde acaba?"

Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Houston Rockets yıldızı James Harden'ı oyun stili ve başkalarıyla oynayamamasından ötürü eleştirdi.



Rockets, 2013'ten beri Harden'a kusursuz bir ortak bulmaya çalışıyor. Dwight Howard, Chris Paul ve Russell Westbrook'tan sonra, şimdi de John Wall ekibe dahil oldu.



Wall'un eski takım arkadaşı olan Arenas, Harden'ı başkalarıyla oynayamadığı için şu şekilde eleştirdi:



"Harden, oyunu oynama şeklini yeniden değerlendirmek zorunda kalacak... Herkes gelip gitti, sorun onlarda mı yoksa sende mi?"



Arenas, Harden'ın hücum tarzının eksikleri olduğunu ve buna takım arkadaşlarının dahil olmadığını söyleyerek, kendisini teke tek oyuncusu olarak nitelendirdi:



"Bir teke tek oyuncusuna, tüm maç teke tek yapma fırsatı veriyorsunuz. Teke tek, maçın kritik olduğu son dört dakikada oynanır. Takıma sayı kazandırmak için doğal yeteneğinizi kullanırsınız. 48 dakika boyunca bu yapılmaz. Oyun da zaten buna dönüştü, 48 dakikalık bir teke tek şovuna. Yani oyunu nasıl oynandığına baktığımda, aslında savunulması en kolay ama bunu gerçekleştirmesi zor bir oyuncu. Çünkü bu stilde artık ustalaşmış. Kat etmeyi, boştaki perdenin arkasına kaçmayı falan bilmiyor ve sırtı dönük hiç oynamıyor. Kendisi sadece bir hücum tane silahı olan, harika bir hücum oyuncusu... Takımda herkesin gerçekten verim alabileceği komple bir hücum oyununuz yok."



