Arenas'ın teke tek oynamak istediği oyuncular: Kyrie, Curry, Lillard!

Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'a karşı teke tek oynamayı çok isteyeceğini söyledi.



NBA'in en iyi oyuncularına karşı yüz yüze gelmek söz konusu olduğunda, çoğu kişi bu mücadeleye ayak uyduramıyor ve çok azı galip gelebiliyor. Arenas ise, oyundaki en iyi yıldızlara karşı kazanma olanağından oldukça emin.



Reddit'te bir soru cevap oturumu yapan Arenas, bire bir oynamak istediği oyuncular sorulduğunda, şu cevabı verdi:



"Kyrie. Kyrie'ye karşı oynamayı çok isterdim, Steph olur, Dame olur. Çünkü benim oynadığım zamanlarda böyle agresif tipte guardlarımız yoktu."



Arenas, oynadığı dönemde sağlıklıyken, NBA'in en iyi skorerlerinden biri olarak 25 sayının üzerinde bir ortalama elde ediyordu.



"KYRIE YERİNE, BENİMLE OYNAMAYI TERCİH EDERDİNİZ"



Modern yetenek özellikleri ve oyuna olan tutkusu nedeniyle bugünün en iyi guardlarına karşı bile oldukça iyi bir şekilde oynayabilecek olan Arenas, birçoğuna karşı daha iyi oynayabileceğini de iddia etti:



"Benim IQ'm tüm zamanların en iyi beşinden biri olduğu için, daha iyi oynayabilirim. İnsanlar 29 sayı ortalamam olduğu için bana bencil dediler. Ama yanımdaki iki adam da aynı zamanda 20 sayı ortalama yakalıyordu. Bu yüzden bir adamın kuralları ve pozisyonları anlaması ve yakın maçlarda nasıl savunma yapacağını bilmesi, şut saatini durdurmak için faul çizgisine gelmesi gerekiyor. Kuralları manipüle ederek, takım arkadaşlarımın benimle oynamasının onlara bir şeye mal olmamasını sağlamaya çalışıyordum. Kyrie'den ziyade benimle oynamayı tercih ederdin. Kyrie'ye saygısızlık yapmıyorum, ancak o her pozisyonun önemli olduğu bir playoff stilinde oynuyor. Aynı amaç peşinde koşmuyorsunuz, ama öyle olması gerekiyor. Herkesin üretimini maksimize ederek, daha iyi kontratlar alma şansları oldu."



