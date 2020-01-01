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Arenas'ın gözünden, Kobe'nin maç öncesi zihniyeti!

Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın maç öncesi zihniyetinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın maç öncesi zihniyetinden bahsetti.

"No Chill with Gilbert Arenas" podcastinde, Agent Zero, Washington Wizards yıldızı John Wall ile, Kobe'nin maç öncesindeki zihniyetinin nasıl olduğu hakkında konuştu.

Arenas'a göre Kobe, bu süreçte sakatlanma riskini alarak hareket ediyordu:

"Maçtan önce Kobe'yi izlerdim. Bizler maç öncesinde şut atarken, karşımızda birisi biraz elini kaldırırdı ve biz de öyle şut atardık. Bu adam maç öncesinde, gerçek zamanlı olarak, tam temaslı ve darbe yiyerek çalışırdı.

Maçta olduğundan daha sert bir şekilde darbe alarak çalışıyordu. Ve ona istediği gibi vurmazsan, 'Bu gerçekçi değil, maçta böyle yapmazlar. Raja Bell bana bu kadar hafif davranmaz.' derdi."


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