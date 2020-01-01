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Arenas: "Vince Carter'ın smacı, beni depresyona soktu!"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, NBA efsanesi Vince Carter'ın kendisine başlangıçta ligde oynayamayacağını düşündürdüğünü anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, NBA efsanesi Vince Carter'ın kendisine başlangıçta ligde oynayamayacağını düşündürdüğünü anlattı.

Arenas, "No Chill Podcast"te, Golden State Warriors'ta olduğu dönemde Carter gibi bir All-Star'a karşı ilk kez oynadığı anı hatırladı:

"Yalan söylemeyeceğim. İlk maçımızda Vince Carter'a karşı oynamıştım. Ben orada havalara girmiştim: 'O çöp abi, TV bu oyuncuları olduğundan daha iyi gösteriyor.' falan diyordum. Üst üste iki şut kaçırmıştı, o yüzden o an çoktan 'onun çöp olduğunu biliyordum' falan kafasındaydım."

Arenas daha sonra trash talk yapmanın Carter'ın pek hoşuna gitmediğini açıkladı:

"Sonra sinirlendi ve bir pozisyonda sırtı dönük oynayıp, reverse yapıp sıçradı ve BOOM (Smacı vurdu). 'AMAN TANRIM' deyip koltuğumdan sıçramıştım. Sahada millete 'GÖRDÜNÜZ MÜ ŞUNU?' falan diyordum. Sonra NBA'de olduğumu hatırlamıştım, 'Pardon beyler' demiştim. Gördüğüm en iyi şeydi."

"O SMAÇ BENİ DEPRESYONA SOKTU"

Smaç sayesinde duyduğu heyecandan sonra, Arenas yetenekleri hakkında iç gözlem yapmaya başlamıştı:

"Ama sonra gerçek dünyaya dönmüştüm ve 'bunu bir de Jason Richardson'a yaptı' diye düşünüp, 'bu ligde oynayamam bile' moduna girmiştim. Bu tür bir atletizme sahip olmadığımı fark ettiğim için, o smaç beni depresyona sokmuştu. Bu yüzden muhtemelen sezonun ilk bölümünü 'Burada oynayamam' diye düşünerek geçirmiştim."

Arenas, birinin kendisine kendi gücüne odaklanmasını söylediğinde, havasını bulduğunu belirtti:

"Kendime böyle davranıyordum ve sonra biri 'Neden yapamayacağın şeyler için başkalarına bakmaya devam ediyorsun? Neden başkalarının yapamayacaklarına bakmaya başlamıyorsun? Hızın var, şutun var, skor üretebiliyorsun. Şimdi, oyuna bir de bu şekilde bak ve oynadığın pozisyona da bak. Bu oyuncular senin yaptıklarına karşı durabilir mi?' demişti. O zaman odağımı değiştirebilmiştim."

"ZİHNİYETİMİ DEĞİŞTİRİNCE, BEN DE DEĞİŞTİM"

Arenas, başarısını zihniyeti değiştirmesine borçlu olduğunu söyledi:

"Tüm bakış açım değişmişti, çünkü duruma farklı bakmaya başlamıştım. Kafa olarak o noktaya ulaştığımda da, bir daha kimse tutamamıştı. Daha sonra, korkmuş olduğum iki numaralar karşıma çıktığında 'çöpsünüz' diyebiliyordum. O noktadan sonra uçup gitmiştim. Önemli olan oyuna bakış açınızdır. Kendi yapabileceklerimize ve başkalarının yapamadıklarına odaklanmak yerine, başkasının yapabildiği ve yapamayacağımız şeylere odaklanma eğilimimiz var."

Agent Zero, Wizards ile 357 maçta oynamış ve 25.0 sayı ortalamasıyla üç kez All-Star seçilmişti. Washington takım tarihinde Arenas, maç başına kariyer sayı ortalamasında ikinci sırada yer alıyor.


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