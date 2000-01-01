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Arenas, üzerinden sayı atması en zor kişiyle ilgili, komik bir yanıt verdi

Emekli NBA süperstarı Gilbert Arenas, eski hakem Joey Crawford'ın, üzerinden sayı atması en zor kişi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Emekli NBA süperstarı Gilbert Arenas, eski hakem Joey Crawford'ın, üzerinden sayı atması en zor kişi olduğunu söyledi.

Arena, sahada inatçı bir oyuncuydu ve bazen karşı karşıya kaldığı en sert rakip bir oyuncu bile değil, bir hakemdi.

38 yaşındaki Arenas, Reddit'te düzenlediği soru cevap oturumunda gelen soruları yanıtlarken, eski NBA hakemi Crawford'ı oyunda skor üretmeyi zorlaştıran "en zorlu" kişi olarak nitelendirdi:

"Hakemlerin üzerinden sayı bulmak en zoruydu. Joey Crawford'ın üzerinden sayı bulmak en zoruydu. O herifin harika bir savunması vardı."

NBA'de yaklaşık 40 sezon görev yapan Crawford, sıkça teknik faul verme eğilimi ile birlikte oyuncular ve antrenörler arasında tanınmış hakemlerden biriydi. Crawford 2016 yılında hakemlikten emekli olmuştu.


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