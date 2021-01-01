Arenas'tan Stewart'a tavsiye: "Bavulunu topla, Budapeşte'ye takas edileceksin!"

NBA'in eski yıldızlarından Gilbert Arenas, Instagram hesabında Detroit Pistons pivotu Isaiah Stewart'ın, "NBA'in yüzü" olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e saldırarak yazılı olmayan bir NBA kuralını çiğnediğinden bahsetti.



Geçtiğimiz Pazar gecesinin tartışmasız en önemli olayı, Lakers - Pistons maçında LeBron ve Stewart arasında geçen tartışmaydı.



Lakers yıldızının Pistons pivotuna dirsek atmasıyla başlayan olay, Stewart'ın kaşının açılmasıyla intikam için James'e saldırması ile büyümüştü. Maçta toplu bir kavgadan kaçınılmış ve her iki takımın oyuncuları da ortalığı yatıştırmaya çalışarak olaya müdahale etmişlerdi.



DÖRT ANA KURALI SIRALADI!



Arenas, IG hesabındaki paylaşımında Stewart'ı NBA'in yazısız kurallarından şu şekilde haberdar etti:



"Kardeşim, sana karşı dürüst olacağım. Her şeyini topla, kışlık ceketlerini ve botlarını al çünkü Budapeşte'ye falan takas edilmek üzeresin. Gözünü nasıl kan bürüdü bilmiyorum ama televizyonda Kral'a bu şekilde saldıramazsın. Gösterdiğin öfkenin herhangi bir uyuşturucuyla bağlantılı olmadığından emin olmak için seni hızlıca teste sokacaklardır.



Muhtemelen NBA'deki kavga girişimleriyle ilgili uyarı notunu okumamışsın:



Kural 1, asla LeBron veya Kevin Durant ile kavga etme!



Kural 2, Golden State'teki o iki açık tenli arkadaş Stephen Curry ve Klay Thompson'a asla artistlik yapma, yoksa işin biter.



Kural 3, gerçek cezalar olmadan yumruk yumruğa kavga edilmesine izin verilen sadece iki takım var, Rajon Rondo ve Chris Paul hangi takımdalarsa onlar.



Kural 4, kalabalığa şov yapmak için sert çocuğu oynayacaksan, önce takım arkadaşların etrafını sarana kadar bekle. Bu kadar. Sana gelecekte iyi şanslar."



