Arenas'tan olay yaratacak Kwame Brown açıklamaları!

Washington Wizards'ın eski süperstarı Gilbert Arenas, eski takım arkadaşı Kwame Brown'a Instagram'da verdi veriştirdi.



Bir dönem Wizards'ta takım arkadaşı olan Arenas ve Brown ikilisinin, yakın zamanda aralarında olduğu ortaya çıkan sürtüşmenin daha ileri bir noktaya gittiği görüldü.



Brown, özellikle Arenas'a karşı geçmişte bazı ithamlarda bulunmuş, ancak Agent Zero'nun bugüne dek Brown'a herhangi bir karşılık verdiği gündeme gelmemişti.



Lakin yakın zamanda Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla sessizliğini bozan Arenas, Brown'ın bir Wizards oyuncusu ve takım arkadaşı olarak nasıl biri olduğunu anlatan "54 dakikalık" bir video kaydettiğini iddia ederek, geçmişte kendisine söylediği bazı utanç verici ifadeleri ifşa etti ve bunun "yalnızca bir uyarı" olduğunu söyledi.



"BENİ YUHALIYORLAR, ORADA OYNAMAM!"



Arenas'ın ifadeleri şu şekildeydi:



"Kwame Brown, Wizards'ta oynadığın dönemde nasıl biri olduğun hakkında 54 dakikalık bir videom var. Ve burada yalnızca gerçekler ve makaleler tarafından desteklenen şeyleri konuşuyorum, bu yüzden artık buna bir son verelim tamam mı?



Kardeşim, oynadığın her şehir tarafından yuhalanmış bir adamsın, benimle internetten başlattığın bir savaşı nasıl kazanacaksın?



B*k gibi oynadığın için taraftarlar sana 'Kaka Brown' lakabını takmış, bir de gelip benimle tartışmak mı istiyorsun? Bu videonun bir dakikası bile saha dışında yaptıklarınla alakalı değil. Sadece saha içindeki kadınsı eğilimlerini konuşuyorum.



Takipçilerine 'ben alfa erkeğim' falan diyor, lakin daha çok bir gremlin gibi.



Adamın iş basketbola geldiğinde şöyle ardı arkası kesilmeyen talimatları vardı:



'İlk üç pozisyonda topu bana atma, ısınmam lazım.'



'Turnike sırasını sol taraftan başlatabilir miyiz, çünkü sağdan gelen ışık gözlerimi acıtıyor.'



'Benimle şortunu değiştirir misin, bana 52 beden verdiler ama sen 54 bedensin, 54 beden giyince biraz daha hızlı oluyorum.'



'Hey Gil, koç Chris Bosh'a karşı bire bir savunma yapmamı istiyor, gidip ona ikili sıkıştırma yapsak daha iyi olabileceğini söyler misin, seni dinler.'



'İç sahada beni yuhalıyorlar, orada oynamak istemiyorum.'"



"BÖYLE ALFA ERKEK Mİ OLUR?"



"Kwame, alfa erkeği olmak fiziksel niteliklerle değil, zihniyetle alakalı bir şeydir. Bir alfa, internette herkesin ona nasıl davrandığından şikayet edip, kariyeri olması gerektiği gibi gitmedi diye insanları suçlamaz.



Alfa erkeği dediğin mağduru oynamaz, mağdur eder. Sanırım annen sana pişirdiği yemeklerde erkeklik için gereken birkaç malzemeyi eksik koymuş.



Herkes 'Basketall Reference' sitesine gidip Kwame Brown diye aratsın. En üstte adının altında, Green Mile filmindeki o iri ve nazik adam John Coffey misali, lakabınının 'Coffee' olduğunu göreceksiniz. Adamın NBA'deki takma adı resmen 'BETA'.



Bay Brown, bu işin içinden kazanarak çıkmanız mümkün değil. Videoyu yayınlamak istemiyorum. Bu yüzden sana emir verdiğimde normalde yaptığın şeyi yap ve bu işin peşini bırak, beta çocuk seni.



Bu yazdıklarım bir uyarı atışıdır. Benimle uğraşmaya devam edersen video yayınlanacak ve işler daha da kötüye gidecek."



