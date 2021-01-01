Arenas'tan 76ers'a eleştiri!: "Simmons böyleyse, sorumlusu sizsiniz!"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Philadelphia 76ers organizasyonunun, Ben Simmons'ın son durumuyla ilgili sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.



Birçok kişi Simmons'ın hücum tarafında yeterince gelişememiş olmasının kendisinin hatası olduğunu söylüyor olsa da, Arenas bunda organizasyonel bir faktör olabileceğine de inandığını belirtti.



"No Chill" isimli podcast'in son bölümünde bir başka eski NBA oyuncusu Matt Barnes ile konuşan Arenas, 76ers koçluğunun Simmons'ın şimdiki halinde nasıl bir rol oynadığını anlattı:



"Bunun kötü yanı, şu anki durumla ilgili kendilerini suçlamak istemiyorlar. 2.11 boyunda, istediği zaman potaya gidebilen bir adamdan bahsediyorsunuz. Hızlı hücumda en önde giden, uzun boylu ve sıçrayabilen bir adam.



Yani eğer 'Çıkıp 40 sayı atacağım' şeklinde bir zihniyete sahip olsa, gerçekten savunulamaz olabilecek birisi.



Doc'a şunu sormak isterim: O oyuna girdiğinde hangi setleri oynatıyorsun? 'Hey, Ben Simmons, çembere git yeter. Git sayı bul. Bire bir oyna' diyecek kadar kafayı çalıştırmadığınız gerçeği var.



Yani onu pek kullanamıyorsunuz. Bu adamı Giannis (Antetokounmpo) gibi kullanamıyor olduğunuz gerçeği de bana başka bir hikaye anlatıyor. Çıkıp sadece beş şut deniyor olmasında, koçların da payı var. Onu oyuna dahil etmiyorsunuz... şu noktada her şey zihinsel bir düzeyde."



