Arenas: "Russ istatistik kovalamıyor, o işler öyle kolay değil"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook'un "istatistik kovaladığına" dair eleştirilere karşı çıktı.



Westbrook, uzun yıllardır ortaya kolayca koyduğu yüksek rakamlar nedeniyle, birçok kişi tarafından "istatistik kovalayan" ve bireysel başarısını takımın başarısının önüne koyan bir oyuncu olarak lanse edilmişti.



"No Chill" podcast'inde bu ifade hakkında konuşan Arenas, eleştirilerin tamamen hatalı olduğunu açıkladı:



"Bunu yapmak kolay bir şey değil. Yani fiziksel olarak çıkıp ribaund almaktan bahsediyoruz. Bu o kadar kolay olsaydı, ligdeki tüm pivotlar her maç 20 ribaund alırdı. Bu zor bir iş. Emek ve enerji ister. Çıkıp 10 ribaund alabilmek için bir sürü şey yapmak gerekiyor.



'İstatistik peşinde' dedikleri zaman, bir mantığa oturtamıyorum. Çünkü bu tabiri sadece Russ için kullanıyorlar. O zaman Magic Johnson asist yaparken ne yapıyordu? Hızlı hücumda turnike atabilecekken, arkasındaki adamı bekleyip ekstra asist yapıyordu. Steve Nash 17 asisti varken ve 22'ye ulaşmaya çalışırken ne yapıyordu? O da kovalıyordu."



32 yaşındaki yıldızın geçtiğimiz sezonki triple-double ortalamaları, 22.2 sayı, 11.7 asist ve 11.5 ribaund şeklindeydi.



