Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, "NBA oyuncularının %80-85'inin" basketbol IQ'sunun düşük olduğunu söyledi.



Golden State Warriors forveti Draymond Green geçtiğimiz günlerde The Pat Bev podcast'te NBA'deki oyuncuların yalnızca "%60'ından daha azının" basketbol IQ'suna sahip olduğunu belirtmiş ve bu rakamı verirken "biraz cömert davrandığını" da ekleyerek dikkatleri üzerine çektmişti.



Bu yorumlar 'Gil's Arena' isimli kendi podcast'inde Arenas'a sorulduğunda, eski Washington Wizards yıldızı Green'in haklı olduğunu söylerken, sayının daha da yüksek olduğunu iddia etti:



"Sadece %60 mı? Lig daha genç. Doğrudan AAU'dan geliyorlar ve üniversitede tek yıl geçiriyorlar. 80'ler ve 90'larda oynayan, oyunu gerçekten anlayan oyuncuların IQ'suna sahip olamazlar. Yani %60 mı? Bence 80-85. Bu oyuncuların yarısı molalarda koçun hazırladığı setlerden sonra sahada 'Nereye gideceğim' diye etrafa bakınıyorlar."



