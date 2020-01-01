Arenas: "LeBron'un bugün böyle olacağını, henüz gençken anlamıştım"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kariyerinin çok erken bir döneminde gelmiş geçmiş en iyi üç veya dört oyuncudan biri olacağını anladığını söyledi.



Arenas ve eski NFL yıldızı Shannon Sharpe, Lakers süperstarının uzun zamandır lig üzerinde sürdürdüğü etkisini tartıştılar.



Arenas, James'in kariyerinin çok erken bir döneminde, şimdiki olduğu oyuncu olacağını bildiğini açıkladı:



"'Tüm zamanların en iyi 3 ya da 4 oyuncusundan biri olacak ve gerçek yeteneğinden asla faydalanmayacak.' demiştim. 'Çünkü mecbur değil. Adam kadar dominant olacak ki, o vücudundaki yeteneğin %100'üne asla dokunmak zorunda kalmayacak.' Daha önce hiçbir 18 veya 19 yaşındaki bir çocuktan görmediklerimi onda görmüştüm.



Şimdi herkesin duyduklarını, ben o zamandan biliyordum. Sahada olup biten her şeyden haberdar. Herkesin nerede olması gerektiğini biliyor, bir oyuncunun gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlıyor."



Geçtiğimiz sezon 35 yaşında dördüncü şampiyonluğuna ulaşan LeBron, 25.3 sayı, ligin en yükseği olan 10.2 asist, 7.8 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları ile oynamıştı.



