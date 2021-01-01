Arenas: "LeBron'un bubble şampiyonluğu, teknik olarak en zoruydu"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers ve LeBron James'in Orlando bubble'ındaki 2020 şampiyonluğunu savundu.



Lakers, bubble sezonunun sonunda 2020 NBA şampiyonluk kupasını kaldıran ekip olmuştu. Ancak, birçok basketbolsever arasında halen bu yüzüğün meşru olmadığına inananlar bulunuyor. Bunun ana nedeni ise, şampiyonluğun geleneksel bir şekilde kazanılmamış olması.



Arenas, kendi podcast'i No Chill Podcast'te konuştu ve Lakers'ın bubble yüzüğü hakkındaki düşüncelerini paylaştı:



"İnsanlar bunun en kolay şampiyonluk olduğunu söylüyor. Ben de konu LeBron ve Lakers olduğu için, teknik olarak bunun en zor şampiyonluk olduğunu söylüyorum. Lakers ekibinin ve LeBron'un takımının hayran kitlelerini düşündüğünüzde, girdikleri her arenada favori onlar oluyorlardı. Yani bubble'dayken, bu destek ellerinden alınmış oldu. Artık rakipler kendi evlerinde yuhalanmıyorlardı."



