Arenas: "Kemba'nın bunu akıl etmesi gerekirdi!"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, New York Knicks point guardı Kemba Walker'ın rotasyon dışı kalmasını "önceden kestirmiş olması gerektiğini" söyledi.



Bu sezon oynadığı 18 maçta 11.7 sayı ortalaması yakalamış olan Kemba, kısa süre önce Knicks tarafından benche alınmış ve yerine Alec Burks ilk beş olarak başlatılmıştı.



Kendi podcast'i "No Chill"de Arenas, Kemba ve Derrick Rose'un arasında maç sonlarında kimin oynayacağına dair bir "rekabet olduğunu" ve koç Tom Thibodeau'nun doğal olarak kendisiyle uzun süre oynamış olan Rose'u tercih ettiğini belirtti:



"İstatistiklerine baktığınızda, aslında benche alınacak bir oyuncu değil. Ona para ödüyorsunuz ama 22 dakika oynatıyorsunuz. Benche alınma sebebinin, hayal kırıklığına uğraması ve bunu açık bir şekilde dile getirmesi olduğuna eminim.



Kemba bu durumu önceden kestirmeliydi. Orada, benchten gelen bir Derrick Rose var ve o da Thibs'in adamı. Geçmişte ona bir savaşçı olduğunu kanıtlamış biri ve Thibs'in nasıl oynamak istediğini de biliyor. Bunu yapabildiğini göstermişti. Rose'un geri döndüğünü söylersek yalan olmaz.



Son çeyrekte maç sonunda kimin oynayacağı konusunda bir rekabet içindesin. Koç da tabii ki defalarca kendini kanıtlamış adamı seçecek ve o maçın son 5 dakikasında senin yerine Derrick Rose'u oynatacak."



Knicks, an itibariyle Doğu Konferansı'nda 11-11'lik derecesiyle 10. sırada yer alıyor.