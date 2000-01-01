Arenas: "KD ve Wall, fiziksel olarak hazırlar... şimdi mental olarak dönme vakti!"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Washington Wizards yıldızı John Wall ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın NBA'e dönüşlerine hazırlanmaları hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Arenas, her iki oyuncunun da fiziksel olarak hazır olduğuna ve artık geri dönüşlerinin zihinsel kısmı üzerinde çalışmaları gerektiğine inanıyor.



Arenas, No Chill Gill Podcast'te şunları söyledi:



"Bu iki çocuk (Durant ve Wall) geri dönüyor. Şimdi onlar için zihinsel olarak geri dönme zamanı. Fiziksel kısmı hallettiniz. Şimdi, zihinsel kısmı var. Bu da sezon başladığında, açık bir maç geçirebilmek için, tüm bu kapıların kilidinin açıldığından emin olmak demek. Oyunun açık olduğundan ve düşünce sürecinin net olduğundan emin olmak, tereddüt etmeden şut atmak ve top sürmek, yaratıcılığınız konusunda şüpheye düşmemek demek."



Wall, çok sayıda ciddi sakatlık nedeniyle Aralık 2018'den beri NBA'de forma giyemiyor. Durant, 2019 NBA Finalleri'nin 5. maçında çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık yüzünden, 2019-20 sezonunun tamamını kaçırmıştı.



