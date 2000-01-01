Arenas: "Jordan ve Kobe, LeBron'un Cavs takımını playoffa taşıyamazlardı"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in neden G.O.A.T. (Tarihin en iyisi) olduğunu düşündüğünü açıkladı.



Kısa süre önce Arenas, G.O.A.T. tercihin kim olduğunu açıkladı ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, LeBron'un Cavaliers ile ilk döneminde sahip olduğu takıma sahip olmaları durumunda, aynı takımı playofflara taşıyamayacaklarını belirtti.



"LeBron'u G.O.A.T. olarak düşünmemin nedeni, baskı anlarında biz taraftarların ve halkın ondan yapmasını istediği şeylere karşı, hala asıl doğru kararı vermesi. Onu Michael Jordan ve Kobe Bryant'tan ayıran şey budur.



Jordan ve Kobe'ye bu Cavs takımlarını verseniz, playofflara çıkamazlardı ve şampiyon olamazlardı, çünkü Jordan 'canınız cehenneme' der ve 60 sayı ortalama yakalardı."



"LeBRON'DA MJ VE KOBE'NİN İÇGÜDÜLERİ YOK"



Arenas ayrıca LeBron'un aldığı tüm eleştiriler hakkında konuştu ve kişiliği, oyuna yaklaşımı ve oyun stili konusunda Kobe ve MJ'den farklı olduğunu açıkladı:



"Jordan'ın oyuna getirdiği zarafetle, vahşilikle ve maç sonlarını oynama şekliyle, bizleri şımarttığını düşünüyorum. Ve Kobe geldiğinde de, Jordan gibiydi. LeBron, Jordan ve Kobe'nin sahip olduğu içgüdülere sahip olmayan bir oyuncu. Jordan ve Kobe, ne olursa olsun son şutu atacak adamlar.



Bizler en iyi oyuncunun, yıldız oyuncu olması gerektiğini düşünürüz. Jordan ve Kobe ile kıyaslandığınız zaman, aynen onlar gibi olmanız gerekir, ki böyle bir durum yok."



"J.R.'A TOPU BİR DAHA VERMEMESİ GEREKİRDİ"



Arenas son olarak, LeBron'u neden G.O.A.T. olarak gördüğünün sebebini anlattı:



Jordan ve Kobe, LeBron'da olmayan bir şeye sahipler. Bu da onları teke tek oyuncusu haline getiren, (hızlı) ilk adımlarıydı. LeBron lige bir Magic Johnson olarak gelmişti, yani onun asıl özelliği saha görüşüydü. Takım arkadaşlarına güvenen bir oyuncu olduğu için, takım arkadaşları da kendilerine güveniyorlar.



J.R. Smith'in yaptıklarından sonra, topu ona bir daha vermemesi gerekirdi. Ama buna rağmen takım arkadaşlarına güvenmeyi sürdürüyor ve onlar da kritik anlarda kendilerine güveniyorlar. Bu da LeBron'u G.O.A.T. yapan şey."



Dörder kez NBA şampiyonu ve Finaller MVP'si olan James, Cleveland Cavaliers'ı beş NBA Finaline (2007, 2015-2018) çıkarmış ve bir kez (2016'da) şampiyonluğu kazanmıştı.



