Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in "Michael Jordan'dan bu yana en büyük draft seçimi" olduğunu söyledi.



Arenas yakın zamanda, 2014 NBA Draftı'nda 41. sıradan seçilen Jokic'in, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan bu yana en iyi draft seçimi olduğunu açıkladı:



"Bu biraz dikkat çekecek bir açıklama olacak ama, Joker, Michael Jordan'ın 1984'te seçilmesinden bu yana en iyi draft seçimidir. LeBron 1. sıradan seçilmişti. Yani, 1. sıradan seçilenin, zaten 1. sıradan seçilen biri gibi oynaması lazım. Jordan üçüncü sıradan seçilmişti.



Joker ikinci turdan seçildi. Yani ikinci turdan seçilen bir adam, aslında 1. sıradan seçilen biri gibi oynuyor. Rakamlarına bakarsanız, bu onu tarihin en iyi ikinci draft seçimi yapar. İki kez MVP oldu, üçüncüye doğru gidiyor, dört kez de All-NBA kadrolarına girdi. Bu rakamlar, ikinci sıraya yerleşmesi için yeterli."



Arenas ayrıca, 1996 NBA Draftı'nda 13. sıradan seçilen Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın ise NBA tarihindeki en iyi üçüncü draft seçimi olduğunu belirtti:



"Üçüncü de Kobe Bryant olurdu. Kobe'nin ikinci sırada olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak Joker ikinci turdan seçildiği için, ikinci sırada bence onun olması gerekiyor. Şunu anlamanız lazım ki, ikinci tur seçimlerinin ömrü genelde iki yıldır. İki yıl sonra ligden giderler."



Jokic bu sezon %63.0 şut isabetiyle 24.3 sayı, 11.8 ribaund ve 10.0 asist ortalamaları yakalıyor.





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