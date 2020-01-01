Arenas: "Iverson'ı savunacağıma, Kobe'yi savunmayı tercih ederim"

Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, NBA kariyerindeki en zorlu rakibinin, efsane oyuncu Allen Iverson olduğunu söyledi.



Fubo Sports podcast'inde konuşan eski NBA yıldızı, NBA dönemi sırasında en sert rakibinin kim olduğu sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Allen Iverson. Her zaman söylerim, Allen lisede sert oynayan o beyaz çocuk gibiydi. Sürekli tam gaz oynardı. Bir noktada topu çalardı, tribünlere atlayarak kurtarırdı, ve bir şekilde diğer tarafta turnikeyle bitirirdi. Oyun içindeki mücadelesi bu şekildeydi.



Allen yerine Kobe'yi (Bryant) savunmayı tercih ederim. Kobe, sahada kendi noktalarına gidip hücumun içinden oynardı. Topu alırdı, iyi bir şut şansı olup olmadığına bakardı ve pas verirdi. Ancak Allen topu alır almaz, gidip sayı bulmaya çalışırdı. Bunu yapmıyorsa, pas atardı, geri alırdı ve sonra sayı bulmaya çalışırdı. Ve 3 numara giymemen gerekirdi. Eğer 3 giyersen, bunu kişisel alırdı."



