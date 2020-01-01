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Arenas: "Giannis, basketbol oynamayı öğrenmeli!"

Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "basketbol oynamayı öğrenmesi" gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "basketbol oynamayı öğrenmesi" gerektiğini söyledi.

Arenas, FOX Sports'tan Club Shay Shay adlı podcast'te konuk oldu ve Shannon Sharpe'a, Antetokounmpo'nun şampiyonluk kazanmak istiyorsa "basketbol oynamayı öğrenmesi" gerektiğini belirtti:

"Dürüst olmak gerekirse, kendisi Doğu Konferansı'nın James Harden'ı. James Harden Batı'da neyse, Giannis de Doğu'da aynısı. Oyun kurucu olmayan, top sürekli elinde olan ve tek bir stille oynayan bir adam. Ve stili de şu: 'Karşımdaki uzunları driplingle geçeyim, euro step yapıp smaç vurayım'. Normal sezonda bu harikadır, ancak sahada alan daraldığında artık bunu yapamazsınız.

Topu aldığında sırtı dönük oynamayı öğrenmesi gerekiyor. Yani takımlar alan savunması yaptığında, (Khris) Middleton üç tane üçlük attığı zaman, o an ona karşı bire bir oynadıklarında bunları yapması gerekir."

Antetokounmpo, son iki yılda ligdeki en iyi dereceye sahip olmasına rağmen Bucks'ı NBA Finallerine götüremediği için eleştirilmişti.

"Greek Freak" Bucks ile bu ölü sezonda 228 milyon - 240 milyon dolar arası değerinde bir supermax sözleşme uzatmasına hak kazanmıştı ve imza atmak için 21 Aralık tarihine kadar süresi var.


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