Arenas: "Durant, Jordan'dan daha iyi bir skorer"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha iyi bir skorer olduğunu açıkladı.



Bir röportajda Arenas'a gelmiş geçmiş en iyi skorerin kim olduğu sorulduğunda, eski Washington Wizards yıldızı, Durant'i sayı bulma biçimlerinden ötürü şu ana kadarki en iyi skorer olarak seçti:



"Oyunu anlayan bir basketbol hayranı olarak diyebilirim ki, Kevin Durant gerçekten zahmetsiz bir şekilde skor üretiyor. Boyu ve şutları nedeniyle durdurulamıyor, kontrol edilemiyor veya meydan okunamıyor. Bu yüzden muhtemelen NBA tarihinin en kolay sayı bulan oyuncusu kendisi."



Arenas ayrıca Jordan'ın takımında hiçbir zaman büyük bir ikinci skorer olmadığını ve KD'nin ise Stephen Curry, Russell Westbrook ve Klay Thompson gibi bazı seçkin hücum oyuncularıyla oynadığından ötürü tüm hücum yükünü sırtında taşıyan Jordan'a kıyasla, oyunundan daha fazla fedakarlık yapmak zorunda kaldığını belirtti.



Bu istatistikler göz önüne alındığında, Arenas, KD'nin takım arkadaşı olarak yanında sadece üç kez 20 sayı ortalaması yakalayan bir oyuncusu (Scottie Pippen) olmadığı için, MJ ve Durant'in birbirinden çok uzak olmadığına inandığını söyledi:



"Yani bence evet, Kevin Durant ve ben bir Jordan fanatiğiyimdir."



