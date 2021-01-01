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Arenas: "Dennis Rodman, LeBron'u savunamazdı"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, NBA efsanesi Dennis Rodman'ın bugün oynaması durumunda Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i savunamayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, NBA efsanesi Dennis Rodman'ın bugün oynaması durumunda Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i savunamayacağını açıkladı.

Eski Washington Wizards yıldızı, geçtiğimiz günlerde kendi podcasti "No Chill Podcast"te, Rodman'ın James'e karşı neden hiçbir şey yapamayacağına dair fikirlerini şu şekilde dile getirdi:

"2.01 boyunda 96 kilo ağırlığında bir adam olan Dennis Rodman, LeBron James'i durduramaz. Bırakın bu işleri. Adam bir point guard. Sen potaya sırtını dönen adamları savunmakta çok iyiydin. O tam gazla üzerine gelen biri. Senin kaba kuvvetinin, hızlıca gelen guardlara hiçbir etkisi olmaz. Geçmişte savunmacı guardları elinle kavrayabiliyordun.

Bu elle kavrama olayı işe yarıyordu, çünkü o zamanın guardları oyun kurardı, sayı üretmezlerdi. Yani adam sırtı dönük bir şekilde hücumu yönetmeye çalışıp, topu pivota indirmeye çalışıyordu. Hiçbir yere gitmeyen bir adamı elinle kavramak kolaydır."


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