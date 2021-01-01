Arenas'dan, Simmons adına Shaq ve Barkley'ye tepki!

NBA'in eski süperstarlarından Gilbert Arenas, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ı yoğun bir şekilde eleştiren NBA efsaneleri Shaquille O'Neal ve Charles Barkley'yi kınadı.



Simmons'ın son haftalarda takımı için neden olduğu sıkıntıyı göz önünde bulundurarak kendisini eleştiren birçok NBA analisti ve eski NBA oyuncusu arasında, bu konuya oldukça sıkça değinen Shaq ve Barkley de bulunuyordu.



Arenas, bu ikilinin geçmişte Simmons'dan farklı olmadığını öne sürerek, kendi eleştirisini şu şekilde sundu:



"Çünkü onlar basketbolcu olan Ben Simmons'a bakıyorlar. Milletin eleştiri yaparken, basketbolcuyu insandan ayırarak konuştuğunu sanmıyorum. Ve Shaq ya da Charles Barkley gibi adamlar konuştuğunda, kanunmuş muamelesi görüyor.



Aslında onlar da aynıydı. Ona kaprisli falan diyorlar ama ikisi de takımlarında asıl yıldızken kaprisli olan adamlardı. Simmons sessiz bir çocuk olduğu için, insanların buna pek inanası gelmiyor. Pek öyle bağıran çağıran bir adam değil. Yalnızca basketboluna odaklanmak isteyen ve duruma göre hareket eden sessiz bir çocuk.



Bu yaz birçok kez Ben'in yanında bulundum, yani ne kadar çalıştığını doğrudan gördüm. Kendini hazırlamak için ne gerekiyorsa yapıyordu. Ve çalışırken gördüğümde, ona 'Aslında şutun var. Belirli bir şut stilin de var, bozuk falan değil. E peki olay nedir burada?' demişliğim oldu."



