Arenas: "Bir kişinin etrafına takım kuracaksam, LeBron'u seçerdim"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, bir oyuncunun etrafına takım kurma şansı olsaydı, bu oyuncunun Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James olacağını söyledi.



Arenas, eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın sunduğu Club Shay Shay podcasti'nde konuktu ve şu anda ligdeki en iyi oyuncunun kim olduğu tartışılırken, şans verilmiş olması durumunda takımını kimin etrafında kuracağını cevapladı:



"Bir oyuncuyla bir takım kuracaksam, LeBron'u seçerdim. Etrafına herkesi Draft edebilirim. Elinizde bir Kobe (Bryant) varsa, LeBron'u Draft etmek zordur. Ama Bron varsa, Kobe'yi almak kolaydır. Kobe, LeBron için fedakarlık yapmaz. LeBron, Kobe'yi almak için fedakarlık yapardı."



James geçtğimiz sezon dördüncü şampiyonluğunu kazanmış ve 35 yaşındayken %49.3 şut isabetiyle 25.3 sayı, 10.2 asist, 7.8 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



