Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Golden State Warriors'ın Jordan Poole'u "takas etme ihtimalini gözden geçirmesi gerektiğini" söyledi.



Şu ana dek zorlu bir playoff dönemi geçiren Poole, %34 şut isabetiyle yalnızca 10.5 sayı ortalaması yakalıyor.



Kendi podcast'i 'Gil's Arena'da konuşan Arenas, Warriors'ın 4 yıllığı 128 milyon dolarlık sözleşme vermiş olduğu Poole'u takas etmeyi düşünmesi gerektiğini belirtirken, Poole'un genel olarak çocukça hareketlerinden ve serideki 3. maçta gösterişli hareketler yapmaya çalışırken neredeyse top kaybı yapmasından ötürü, özellikle hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi:



"Poole'un şu haline bakıyorum ve ben şahsen onu takas ederdim. Onu gönderip güvenebileceğim birini bulabilsem, denerdim. O Steph (Curry) değil. Birinin yedeği de değil. Ben şu anda bana gösterdiklerine bakarak konuşuyorum. Sahadaki en iyi oyuncu olması lazımdı, değil mi? Ama en kötü oyuncu gibi görünüyor. Sahadaki en yüksek maaşı alan oyuncu o ama en kötü oyuncu gibi gözüküyor."



Geçen yılki playofflarda maç başına 27,5 dakikada 17.0 sayı (%50,8 şut isabeti) ortalaması yakalayarak büyük sükse yaratmış olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon bu performansını tekrarlayamayarak hayal kırıklığı yaratmış durumda.





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