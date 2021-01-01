Arenas: "Aslında 'Yeni Jordan', Vince Carter olmalıydı"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, NBA efsanesi Vince Carter'ın asıl 'Yeni Michael Jordan' olmuş olması gerektiğini söyledi.



Yıllar boyunca birçok oyuncu 'Yeni Michael Jordan' şeklinde lanse edilmiş olsa da, Chicago Bulls'un eski süperstarının yerini kimse dolduramamıştı.



Majesteleri ile oyununda büyük benzerlikleri olan VC, lige ilk geldiği yıllarda Bulls efsanesi gibi atletizme ve estetiğe sahip olsa da, MJ kadar rekabetçi dürtüye sahip olmayan bir oyuncuydu.



Arenas kısa süre önce Raptors efsanesi için 'No Chill' podcast'inde konuştu ve tüm yetenekleri göz önüne alındığında, Carter'ın 'Yeni Jordan' lakabına en uyumlu oyuncu olduğunu iddia etti:



"Bir basketbolcu olarak, Vince'in yeni MJ olması gerekiyordu. Çıplak gözle yeteneğini görünce, 'Adamı durdurmak mümkün değil!' dedirten bir oyuncuydu.



Sinirlendiği durumda, Vince Carter'ı durduramazdınız. Lakin çok sakin bir adamdı. Ve oyunu da öyle oynardı. Şut atışı, top sürüşü, sıçrayışı ve havada hareket edişine baktığınızda, Jordan'dan daha fazla yol katedebileceğini iddia edebileceğiniz biriydi.



Sadece vücut kontrolüyle bile olması gereken biçimde domine etmemiş olsa bile, ligde 20 yıl dayanmış olması bize ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor."



43 yaşına kadar NBA'de forma giyen Carter, kariyerinde sekiz kez All-Star olmuş ve iki kez All-NBA kadrolarına seçilmişti.



