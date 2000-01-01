Arenas anlattı: "Kobe'ye karşı nasıl 60 sayı attım?"

Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a karşı nasıl 60 sayı bulduğunu açıkladı.



2003-2010 yılları arasında Washington Wizards ile en iyi günlerini yaşayan Agent Zero, bir seferinde Kobe ve Lakers'a karşı 60 sayı bulduğu bir maçta oynamıştı.



Wizards ve Lakers arasındaki 2006'daki normal sezon maçında, Wizards tüm maçta Lakers'a karşı liderliğini korumuş, ancak dördüncü çeyrekte Kobe ve arkadaşlarının yaptığı geri dönüş sayesinde maç uzatma periyoduna gitmişti. Wizards sonunda kazanmış ve Arenas da 60 sayı kaydetmişti.



Arenas, eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile yaptığı bir röportajda, anısını şu şekilde anlattı:



"60 attığım maçtan önce, en yüksek sayı ortalamam Lakers'a karşıydı. Zaten 33-34 sayı civarında bir yerdeydi. Lakers ve Kobe'ye karşı başarılı olmak için ne yapmam gerektiğini biliyordum. Lakers, benim idolümün takımıydı. Küçükken Kobe'nin tavırlarını izlerdim, sıkı değil, akıllıca çalıştığını biliyordum. Luke Walton, 'Kobe bu gece seni kilitleyecek' demişti. Her maçta aynı şeyi söylüyordu."



Maçın başında Gilbert'ı Kobe savunmuyordu. Ancak daha sonra, iş çığrından çıkmaya başladığında, Kobe sorumluluğu üstüne almıştı. O gece kendisi de 45 sayı ve 10 asistlik olağanüstü bir maç çıkaran Bryant'ın koçu Phil Jackson, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında stratejide ince ayar yapmıştı ve bu şaşırtıcı bir şekilde pek de iyi sonuç vermemişti:



"O maçtan önce kenarda oturduğumu hatırlıyorum, antrenmanımı zaten yapmıştım. Kobe ikinci antrenmanındaydı. Maçtan önce onun antrenmanını izliyordum. Maç başladığında ve üç tane üst üste basket soktuğumda, Phil Jackson, maç içinde eşleşmeler değiştiği için 'Benim söylediğim eşleşmelerle oynayın' diye bağırmıştı. Kobe başka adama geçtiğinde, oyun benim için bitmişti, çünkü Phil bu satranç hamlelerini fark etmemişti ve Kobe'nin satranç hamlelerini yarıda kesmişti."



