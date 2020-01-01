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Arenas: "%85'i bekar adamları Disney World'e kilitleyince..."

Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, NBA'in bubble ortamının, parti yaşamına alışmış oyuncuları "kendini beğenmiş" hale getirdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, NBA'in bubble ortamının, parti yaşamına alışmış oyuncuları "kendini beğenmiş" hale getirdiğini söyledi.

Arenas, TMZ Sports ile yaptığı bir röportajda, seks eksikliğinin bir yük olmaya başladığını belirtti:

"Yüzde 85'i bekar olan koca adamlardan bahsediyorsunuz ve onları Disney World'e mi kilitliyorsunuz? Hepsi oldukça kendini beğenmiş bir hale dönmüşler."

Arenas, bir cenaze töreni için Orlando'daki bubble'dan ayrıldığını söyledikten sonra, Atlanta'daki Magic City striptiz kulübünü yemek yemek için ziyaret ettiğini söyleyen LA Clippers guardı Lou Williams ile de dalga geçti:

"Ben striptiz kulübünde asla yemek yemem. Kanat yemek için striptiz kulübüne gitmem. Bazı kanatlar için Wing Stop'a gidebilirim. Ben striptizci görmek için striptiz kulübüne giderim."


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