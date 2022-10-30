Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gün boyunca süren 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi. Muğla Valiliği himayesinde Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışlara 9 ile 80 yaş aralığında 2 bin 300 kadın ve erkek yüzücü katıldı.



132 YÜZÜCÜ KULAÇ ATTI



Şampiyonanın son gününde 2 bin metrelik Skoda Karoq Açık Su Yüzme Yarışı ve Jotun 4x500 Metre Bayrak Yarışı (karma) gerçekleştirildi. Açık suda 489 sporcu, bayrak yarışında ise 33 takımda 132 yüzücü kulaç attı.



Açık su yarışlarında erkeklerde Halim Lafcı, kadınlarda ise Hülya Çınar birinci oldu. Bayrak yarışında da "Aquamasters Bayrak Takımı-2" şampiyon oldu. Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel yaptığı açıklamada, Bodrum'da gerçekleştirdikleri şampiyonanın çok başarılı geçtiğini söyledi.



"YÜZME SPORU ADINA ÇOK ÖNEMLİ"



Yüzücülerin şampiyonaya büyük bir ilgi gösterdiğini vurgulayan Demirel, "Şampiyona boyunca sporcularımız çok başarılı neticeler aldılar. Bir ok sporcumuz derecelerini geliştirdi. Bu bizi çok etkiledi. En önemlisi de anne, baba ve çocuklar aynı platformu paylaşıp birlikte yüzerek sportmen bir aile görüntüsü verdiler. Bunlar yüzme sporu adına çok önemli bir gelişmedir." dedi.



Şampiyonaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile sponsorlara teşekkür eden Demirel, 17. Uluslararası Arena Aqumasters Yüzme Şampiyonası'nın 4-6 Kasım'da Marmaris ve Göcek'te yapılacağını kaydetti.





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