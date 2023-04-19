Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 21:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 21:39

Arefe günü yollar ücretsiz mi? 2023 Arefe toplu taşıma ücretsiz mi?

Arefe günü vesilesiyle bayram ziyaretlerinde en çok kullanılan köprü ve otoyollar oldu. 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde idrak edilecek. Bayramda ve 20 Nisan'a denk gelen arefe gününde hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olup olacağı Resmi Gazete bilgileri ile netlik kazandı. Peki, Arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2023? Ramazan Bayramı köprüler ve otoyollar...

Arefe günü yollar ücretsiz mi? 2023 Arefe toplu taşıma ücretsiz mi?
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Ramazan Bayramı boyunca ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bayramda ücretsiz otoyollara dair net bilgi, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar ücretli mi ücretsiz mii, bedava mı? 

AREDE GÜNÜ YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023 
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler listesi 2023: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi ve bedava mı?
Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

2023 AREDE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak

Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler listesi 2023: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi ve bedava mı?
Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 00.00'e kadar ücretsiz olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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