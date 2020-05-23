Arefe Günü yapılacak ibadetler, kılınacak namaz, okunacak dualar

Müslümanlar 2020 arefe günü yapılacak ibadetleri merak ediyor. Ramazan ayının son gününde okunacak dualar ve ibadetler eksiksiz yapılmak isteniyor. Peki arefe günü yapılabilecek ibadetler neler?

23 Mayıs 2020 15:18
Arefe Günü yapılacak ibadetler, kılınacak namaz, okunacak dualar
Mübarek Ramazan ayının son günü olan arefe gününde yapılabilecek ibadetler Müslümanlar tarafından araştırılıyor. 30 gün boyunca oruç tutanlar Ramazan ayını da ibadetlerle uğurlamak, Ramazan bayramını da ibadetlerle karşılamak istiyor.
AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

AREFE GÜNÜ EDİLECEK DUA

Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

AREFE GÜNÜ TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

1. REKAT

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

-Sübhaneke'yi okuruz

-Euzü-besmele çekeriz

-Fatiha Suresini okuruz

-Kur'an'dan bir sure okuruz

-Rüku'ya gideriz

-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

-Besmele çekeriz

-Fatiha Suresini okuruz

-Kur'an'dan bir sure okuruz

-Rüku'ya gideriz

-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

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