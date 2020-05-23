Arefe Günü tebrik ne zaman başlar?

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle buruk geçecek olan Ramazan bayramında camilerde cemaatle bayram namazı kılınamayacak.Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 315; Darekutni, es-Sünen, III, 439, 440)Buna göre Hanefilerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsi, el-Mebsut, II, 43-44; ibnü'l-Hümam, Feth, II, 82). Şafii mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Maverdi, el-Havi, II, 500-501).Teşrik tekbirleri, arefe günü sabah namazıyla başlayan ve Ramazan bayramının üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Bayramda teşrik tekbiri başlangıç ve bitişi, Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Ramazan Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.Hanefi, Hanbeli, Zahiri ve Zeydi mezheplerine göre teşrik tekbirlerişeklindedir.Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. ibrahim'e nisbet edilmiştir (ibn abidin, II, 178-180; ayrıca bk. es-Saffat 37/100-110). Malik ve Şafii teşrik tekbirlerinin üç defadenilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şafii ve Maliki fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.Şafiiler ayrıca buna,lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından,ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbini, I, 315).