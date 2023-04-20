Arefe günü sağlık ocakları açık mı, saat kaça kadar açık 2023 | Aile hekimleri Arefe Günü açık mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bayramda eczaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 21 Nisan Cuma gününe denk gelmesi dolayısı ile gündemde yer alıyor. İlaç tedariki ve diğer sağlık hizmetleri için eczanelere gidecek olanlar ile aile hekimlerine başvuracak olanlar, arefe günü ile Ramazan Bayramı'nda sağlık kurumlarının çalışma saatlerine odaklandı. Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün süren Ramazan Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Peki, arefe günü ve bayramda eczaneler kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda (21 Nisan) eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, o konular hakkında bilgiler.Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek. Arefe günü ise saat 13.00'a kadar resmi daireler hizmet verecek.Bununla birlikte hastane ve kamu kurumları da bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.Eczaneler, 20 Nisan Perşembe arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.