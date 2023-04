Arefe Günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz nasıl kılınır, kaç rekattır?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır.-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız-Sübhaneke'yi okuruz-Euzü-besmele çekeriz-Fatiha Suresini okuruz-Kur'an'dan bir sure okuruz-Rüku'ya gideriz-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz-Besmele çekeriz-Fatiha Suresini okuruz-Kur'an'dan bir sure okuruz-Rüku'ya gideriz-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız