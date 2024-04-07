Haber Tarihi: 07 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 16:29

Arefe günü noterler açık mı? 8 Nisan (yarın) noterler pazartesi açık mı?

Arefe günü noterler açık mı? 8 Nisan (yarın) noterler pazartesi açık mı? Ramazan Bayramı tatilinin öncesinde noterde vekaletname, tespit tutanağı gibi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, bayram tatilinde noterlerin akıbetini merak ediyor. Tatil öncesinde resmi işlerini tamamlayamayanlar bu konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarına hız verdi. Peki, noterler bayramda açık mı, çalışıyor mu?

Arefe günü noterler açık mı? 8 Nisan (yarın) noterler pazartesi açık mı?
Abone Ol
Noterlerin çalışma saatleri, 9 günlük bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler yarın açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı gününün de bayrama dahil edilmesiyle, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştı. Peki, noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu? 

NOTERLER YARIN (PAZARTESİ) AÇIK MI?

Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için 10-12 Nisan tarihlerinde çalışmayacak.

Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayacak. Noterler, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.

Buna göre; Noterler, 8 Nisan Pazartesi günü ve 9 Nisan Salı günü yarım gün açık olacak.

NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

8-9 Haziran Pazartesi ve Salı günü idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak.

Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Ramazan Bayramı'nda noterler kapalı olacak.

NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili süresinde nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Mustafa Gürsel: ''Bayram öncesi bir puan bizim için moral'' Spor Toto 1. Lig Mustafa Gürsel: ''Bayram öncesi bir puan bizim için moral''
Serkan Özbalta: ''Hak ettiğimiz bir maçtı'' Spor Toto 1. Lig Serkan Özbalta: ''Hak ettiğimiz bir maçtı''
8 Nisan: Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Gündem 8 Nisan: Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?
TFF'den seçim kararı! Fenerbahçe TFF'den seçim kararı!
Manisa FK: 'Ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz' Spor Toto 1. Lig Manisa FK: "Ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz"
Bursaspor, 3. Lig'e düştü! Spor Toto 2. Lig Bursaspor, 3. Lig'e düştü!
Bandırmaspor: 'Hedefimiz ilk 6'da yer almak' Spor Toto 1. Lig Bandırmaspor: "Hedefimiz ilk 6'da yer almak"
Jack Grealish'den Pep Guardiola için itiraf Manchester City Jack Grealish'den Pep Guardiola için itiraf
Juventus'tan Edon Zhegrova hamlesi! Juventus Juventus'tan Edon Zhegrova hamlesi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
2
Ali Koç'tan Süper Kupa kararı!
3
Edin Dzeko ile Ali Koç'tan özel görüşme: "Bu yoldan dönüş yok"
4
Sinan Engin: "Fenerbahçe, hediye ediyor"
5
Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması
6
Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!
7
Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar tutuklandı!

SON HABERLER

yukarı ok