Haber Tarihi: 08 Nisan 2024 12:21 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024 12:21

Arefe günü kargolar açık mı? 2024 kargolar bayramda çalışıyor mu? 8-9 Nisan pazartesi- salı kargolar açık mı?

Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan ve 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlayarak bayramın müjdeleyicisi olan arefe günü, Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Bayrama hazırlıkların yapıldığı arife gününde kargolan mesai saatleri ise bu yıl en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2024?

Arefe günü kargolar açık mı? 2024 kargolar bayramda çalışıyor mu? 8-9 Nisan pazartesi- salı kargolar açık mı?
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Bugün kargoların çalışıp çalışmadığı, bayram öncesi öne çıkan başlıklardan oldu. Kargolar bayramda pazartesi günü (bugün) ve salı günü çalışıyor mu, açık mı, dağıtım yapıyor mu ve kargo gönderimi yapıyor mu sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda da ramazan ve kurban bayramı tatili dolayısıyla operasyonel faaliyetlerinde değişiklik yaptıklarını duyuran kargo firmaları, şubelerinin bu süreçteki çalışma takvimlerini sunmuşlardı. Peki, Ramazan Bayramı kapsamında bayramda kargolar çalışıyor mu? 8-9-10-11-12 Nisan Kolay Gelsin, Trendyol Kargo, Hepsijet, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı? İşte, o detaylar 

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.

Arefe günü yasal olarak yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00'e kadar çalışan kişiler mesai süresini doldurmuş olurken özel sektörde ise çalışma saatleri, yöneticilerin inisiyatifi ile belirlenir. Ancak arefe günü sabah işe başlayan işçi, işini akşam (diğer günlerde olduğu saatte) bırakıyorsa; bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır.

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 13 Nisan Cumartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

8-9 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.
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