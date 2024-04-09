Haber Tarihi: 09 Nisan 2024 09:41 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 09:41

Arefe günü eczaneler açık mı 2024? Bayramda eczaneler saat kaça kadar açık?

Eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 9 Nisan arefe günü eczaneler açık mı? sorusu gündemde... 9 Nisan 2024 salı günü eczanelerin saat kaçla kaç arası çalıştığı da sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu. Peki ama eczaneler ocakları açık mı? 8 Nisan bugün eczaneler açık mı?

Arefe günü eczaneler açık mı 2024? Bayramda eczaneler saat kaça kadar açık?
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Eczaneler bugün ve yarın yarım gün mü, kapalı mı, kaç saat çalışıyor? soruları gündemde... Ramazan bayramı tatiliyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sözlerimi bitirmeden önce kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. Genel olarak özel sektörümüzün de böyle]yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyor ve bir buçuk günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum" demişti. Birçok kişi Eczanelerin çalışma saatini sorguluyor.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefesi bu yıl Salı gününe denk gelirken Bayram günleri ise 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma gününe denk geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu. Bu gelişmeler doğrultusunda 8 Nisan'da Eczaneler açık mı, kapalı mı? soruları akıllara geldi. Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu. 8 Nisan 2024 Pazartesi günü Eczaneler hizmet verecek. Eczanelerin resmi tatili 9 Nisan arefe gününde öğleden sonra başlayacak

Ramazan Bayramı tatilinde bankalar, borsa, eczaneler, noterler kapalı olacak. Yaşadığınız şehrin nöbetçi eczaneler listesini kontrol ederek açık eczaneleri bulabilirsiniz.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

9 Nisan Salı günü itibarıyla eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.
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