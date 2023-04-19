Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 17:37

Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan yarın borsa açık mı? Arefe günü Borsa İstanbul (BİST) kaçta kapanıyor?

Borsa İstanbul çalışma saatleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Borsa İstanbul yılın belli günleri kapalı oluyor. İşlemleri olan vatandaşlar 20 Nisan Perşembe ve 21 Nisan Cuma günü borsanın çalışma durumunu sorguluyor. Peki Arefe günü borsa kapalı mı? 20 Nisan yarın borsa açık mı? Arefe günü Borsa İstanbul (BİST) kaçta kapanıyor?

Arefe günü borsa açık mı? 20 Nisan yarın borsa açık mı? Arefe günü Borsa İstanbul (BİST) kaçta kapanıyor?
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Borsa bayramda açık mı, bayramda borsa İstanbul açık mı? Bayrama az bir süre kala yatırım yapacak olan vatandaşlar Borsa İstanbul bayram tatili 2023 araştırmasına başladı. Ramazan Bayramı bu hafta kutlanacak. Ramazan Bayramı sebebiyle de borsa çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Bayramda borsa açık mı, borsa bayramda kaç gün kapalı? 
AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? 

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı Arefesi'nde yani 20 Nisan Perşembe günü saat 13:00'e kadar açık olacak.
Borsa İstanbul, hafta sonları ve resmî olarak belirlenen tatiller dışında 09.40 ila 18.10 saatleri arasında faaliyet gösterir. Borsa İstanbul tatil günleri ve mesai zamanları, genellikle özel bankalarla eşzamanlı olarak belirlenir. Özel bankalar için geçerli olan çalışma ve tatil günleri, Borsa İstanbul için de söz konusudur. Genel itibariyle borsa tatil günleri şunlardır:

  • 1 Ocak – Yeni Yıl Tatili
  • 23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü
  • 15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos – Zafer Bayramı
  • 29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı
Yukarıdaki günlere ek olarak dinî bayramlar da BIST tatil günleri arasındadır. İlgili kurum, Ramazan ve kurban bayramlarında faaliyet göstermez. Bu günlerde borsadaki işlemler sonraki iş gününe kadar durdurulur.

Hangi Bayramlarda BIST Açıktır?

Borsanın bayramlarda açık olup olmadığı en çok merak edilen konulardan biridir. BİST, resmî tatil kabul edilen edilen dinî ve millî bayramlarda faaliyet göstermez. Diğer yandan kamu kurumları için geçerli olan bayram tatillerinde BIST'in faaliyet göstermesi söz konusu olabilir. Bazı dönemlerde Ramazan ve kurban bayramları için 9 günlük tatiller ilan edilir. Söz konusu tatiller, genellikle kamu bankaları için geçerlidir. BIST, bu dönemlerde bayram dışında kalan ve kamu kurumları için tatil olan günlerde çalışmaya devam eder.

Borsa İstanbul tatil takviminde yarım günlük mesailer de vardır. BİST'in yarım gün faaliyet gösterdiği günler ise şu şekildedir:

  • Ramazan Bayramı arefesi
  • Kurban Bayramı arefesi
  • 28 Ekim (Cumhuriyet Bayramı arefesi)
Yarım gün mesai yapılan günlerde borsa, saat 14.00'a kadar çalışır. Günün geri kalanında herhangi bir işlem gerçekleştirilmez

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayram dahilinde Borsa İstanbul özel bankalar gibi kapalı olacak. Buna göre 21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri resmi tatil dolasıyla kapalı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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