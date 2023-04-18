Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak? 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla 2023 arefe günü tarihi de merak konusu. Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.Oruç ibadetini gerçekleştiren milyonlarca Müslüman ramazanın sonunda da bayramı idrak edecek. 23 Mart 2023'te başlayan Ramazan ayı bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Dolayısıyla 20 Nisan 2023 Perşembe günü Ramazan ayı bitecek, bu gün aynı zamanda arife günü olacak. Bayramın birinci günü 21 Nisan Cuma günü olacak.Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek.