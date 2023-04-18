Haber Tarihi: 18 Nisan 2023 12:57 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 12:57

Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak? 2023

İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı 3 gün boyunca kutlanacak. Ramazan bayramına girmeden önce Müslümanlar için anlamı büyük olan arefe günü var. Peki, arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak? 2023

Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak? 2023
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla 2023 arefe günü tarihi de merak konusu. Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.

Arefe Günü berberler açık mı, kaça kadar açık olacak?
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla 2023 arefe günü tarihi de merak konusu. Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, ayın kaçında?

Oruç ibadetini gerçekleştiren milyonlarca Müslüman ramazanın sonunda da bayramı idrak edecek. 23 Mart 2023'te başlayan Ramazan ayı bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Dolayısıyla 20 Nisan 2023 Perşembe günü Ramazan ayı bitecek, bu gün aynı zamanda arife günü olacak. Bayramın birinci günü 21 Nisan Cuma günü olacak.

Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.

2023 Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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