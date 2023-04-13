Arefe günü bankalar açık mı, kaça kadar açık 2023 - Ramazan bayramı arefe günü bankalar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ramazan Bayramı'nda arefe günü bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı 2023 yılında 29 Haziran, Perşembe günü başlayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalınmasıyla Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? Sorusu araması sıklaştı. Bankada işi olan vatandaşlar bankaların arefe günü ve Kurban Bayramı'nda açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...20 Nisan Perşembe günü bankalar arefe günü olması dolayısı ile yarım gün hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek.- Bayram namazı saat kaçta kılınacak?Bayram tatili süresince bankalar açık olmayacak.20 Nisan Perşembe arefe günü ise yarım gün resmi tatil olacak.İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.